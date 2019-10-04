Украинский вызов ПАСЕ: бойкот ради доверия

РОССИЯ РАССЧИТАЛАСЬ, НО КРИЗИС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Трудно согласиться с оптимистичными заявлениями руководства Совета Европы и ПАСЕ, а также президента Франции Эммануэля Макрона, других европейских политиков, парламентариев о том, что после безусловного и абсурдного по процедурам возвращения российской делегации в Ассамблею, кризис организации якобы преодолен. В финансовой части – может и так. Россия возобновила выплаты членских взносов, чем шантажировала организацию и страны-члены предыдущие три года. Напомню, на конец июня долг Москвы составлял около 90 млн евро. По словам генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, на сегодня российская сторона полностью рассчиталась.

А вот в отношении ценностей, двойных стандартов, принципиальности и устойчивости – институты СЕ и его уставные органы, включая Парламентскую ассамблею, кажется, еще больше погрузились в бездну потери доверия среди многих стран-членов и сознательных и активных граждан.

Кризис бойкота работы ПАСЕ, который стал актуальным в 2016 году из-за демарша российской делегации, сегодня продолжился. На этот раз украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии. Некомплект Ассамблеи ныне сбалансирован протестом украинской стороны в ответ на безусловное, беспринципное и искусственное возвращение и умиротворение российских депутатов.

В этом году в работе ПАСЕ также не участвует делегация Боснии и Герцеговины, но там другие причины.

БОЙКОТ – ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ?

Дискуссии о политической целесообразности, правильности, дальновидности (или нет) решения еще относительно нового украинского парламента не принимать участия в осенней сессии ПАСЕ будут продолжаться до конца января 2020 года, когда Украина получит следующую возможность явиться на зимнюю сессию. Сложившуюся ситуацию нельзя оценивать однозначно и упрощенно. Что имеем на сегодня.

Во-первых, речь идет о принципиальном политическом решении украинской стороны, вызванным потерей доверия к Совету Европы и Ассамблее, учитывая обстоятельства, при которых россияне появились в сессионном зале. Действительно, работать в составе Ассамблеи вместе с депутатами, которые единогласно поддержали развязывание войны, дали Путину законодательную индульгенцию на уничтожение Украины, убийство украинцев – это принципиально недопустимо. Поэтому, как убеждена председатель новой постоянной делегации ВРУ в Ассамблее Елизавета Ясько, которая была на этой неделе в кулуарах сессии в качестве гостя, бойкот – это единственное правильное решение.

Во-вторых, как представляется, между Киевом и секретариатом ПАСЕ в Страсбурге возникли недоразумения в толковании регламента относительно обретения полномочий делегатами после проведения в стране парламентских выборов – когда полномочия прежних депутатов сохраняются в Ассамблее еще полгода до официального назначения новой делегации. Таким образом, даже при условии демарша новой делегации Украины, некоторые опытные депутаты из предыдущего созыва могли достаточно эффективно отстаивать позиции государства. Но правила есть правила. И в секретариате ПАСЕ посчитали, что Украина, не подав новую делегацию, лишилась своего голоса в Ассамблее как минимум до конца января 2020 года. Предостережение об этом высказал народный депутат Алексей Гончаренко, который лишился предыдущих полномочий, а новые не приобрел. По его сценарию, украинским делегатам надо было приехать, формально явиться, а далее выйти из зала и продолжить бойкот, сохраняя, однако, возможность влияния на ключевые для Украины решения Ассамблеи, в том числе на уровне комитетов.

Отсутствие украинской делегации в целом вызвало разочарование у нового генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, многих делегатов, включая российских. Среди последних об этом лицемерно высказался Петр Толстой, мол, они открыты для диалога, но украинцев нет. При этом одиозный представитель Госдумы вспомнил о «российском» Крыме, о том, как прекрасно чувствуют себя там крымские татары, а протесты в Москве подавлялись четко в соответствии с российским законодательством.

«БАЛТИК+» СОБИРАЕТ АНТИРОССИЙСКОЕ ЛОББИ

Среди положительных последствий украинского демарша – укрепление и консолидация в ПАСЕ стран и отдельных депутатов, которые противостоят пророссийскому лобби и выступают категорически против ведения business as usual с активными деятелями кремлевского режима. Как результат, в Ассамблее на этой неделе завершилось создание неформальной группы «Балтик+». В нее вошли делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Объединение рассчитывает на поддержку некоторых других стран, включая Польшу, Британию, Швецию, и открыто для присоединения делегаций и отдельных депутатов.

Цель группы - продолжение консультаций для поиска путей восстановления доверия к организации после безусловного возвращения России в Ассамблею. Среди конкретных действий пока можно лишь отметить демонстративное неучастие представителей «Балтик+» в торжествах по случаю 70-летия Совета Европы, которые прошли на этой неделе в Страсбургской опере.

У Киева пока нет четких и согласованных на национальном парламентском уровне и совместно с международными партнерами вариантов работы в дискредитированной ПАСЕ, где придется работать рядом с российскими депутатами. По крайней мере «Балтик+» продолжит консультации по этой проблеме в ноябре в Киеве. Об этом сообщила нардеп Ясько. Она также отметила, что новая неформальная группа, как форма протеста в Ассамблее, – это уже первый конкретный результат начатой системной работы.

К слову, о первых последствиях отсутствия на этой неделе голоса Украины в ПАСЕ ярко засвидетельствовало выступление российского делегата Калашникова во время обсуждения программного обращения к Ассамблее генерального секретаря. Представитель страны-агрессора выразил обеспокоенность судьбой миллионов граждан, которые проживают на оккупированных Россией территориях в Крыму и на Донбассе, и не имеют доступа к защите своих прав по Европейской конвенции. По инициативе российского депутата, таким людям надо предоставить какой-то особый статус. Это яркий пример того, как нелегально выданные фейковые российские паспорта на этих территориях ничего не стоят и не признаются на международном уровне. А российские делегаты предстают этакими «защитниками» прав несчастного населения, оказавшегося в тупике именно вследствие российской оккупации.

ЛЕГИТИМНОСТЬ ДУМЫ: ЖДЕМ ВЕНЕЦИАНКУ

В том, что касается легитимности российской делегации в Парламентской ассамблее, интересным будет напомнить о последнем предохранителе. Сейчас в Венецианской комиссии рассматривается запрос, инициированный предыдущей украинской делегацией, о легитимности делегации России в Ассамблее – учитывая то, что выборы в Госдуму в 2016 году были проведены также и на территории оккупированного Крыма. Следовательно, голоса жителей полуострова, которые приняли участие в тех так называемых «выборах», повлияли на формирование партийной и личной депутатской конфигурации нижней палаты российского парламента. Даже при условии, что «крымские» депутаты пока что не включаются в состав российской делегации в ПАСЕ, можно поднять актуальный вопрос – является ли Дума в контексте международного права и принципов Совета Европы легитимной, если избиралась в том числе и с учетом голосования на оккупированной украинской территории?

Для Венецианской комиссии ответ на этот вопрос – а заседание состоится 11-12 октября – станет очередным тестом доверия к Совету Европы. Либо правозащитная организация, которая учит Украину и украинцев демократии и верховенству права, в очередной раз прибегнет к умиротворению и предложит сотрудничать с Москвой – под видом, что ничего не произошло. Либо же Украина и наши друзья в Европе получат дополнительные стимулы считать, что Совет Европы еще не пересек красную линию на грани окончательного упадка.

Андрей Лавренюк, Страсбург

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