Сидите дома, к вам придут: что нужно знать о переписи населения

А в следующем году Украину (возможно) ожидает перепись в масштабах всего государства. "Возможно", потому что такая перепись уже неоднократно откладывалась. Да и сейчас есть сомнения, успеют ли ее подготовить до конца нынешнего года.

Почем перепись?

Как мы уже отмечали в первой части материала, перепись – штука недешевая. В Украине она недешевая относительно. Один из представителей предыдущей власти заявлял, что, по примерным оценкам, Всеукраинская перепись обойдется примерно в два миллиарда гривен и более. А недавно министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что, по подсчетам Госслужбы статистики, на перепись нужно 5 миллиардов. Если верить, что нас в Украине осталось 42 миллиона, выходит по 4,7 доллара на человека. По сравнению с США, где на подобные мероприятия тратятся в разы больше (около 40 долларов на человека), это немного. Но как для Украины в текущей ситуации – вполне прилично.

Неудивительно, что тот же Дубилет, увидев цифры, заявил о целесообразности перехода на электронную перепись – желательно по имеющимся базам. Кстати, с подобным месседжем выступил на днях на семинаре Евростата в Молдове и руководитель Госслужбы статистики Украины Игорь Вернер.

"Мы активно работаем над возможностью перехода к переписи по реестрам, в связи с чем приглашаем уважаемых международных партнеров рассмотреть возможность начать совместный проект по разработке методологии перехода Украины к проведению переписи по реестрам, что дало бы возможность значительно его удешевить. Анализ международного опыта свидетельствует об успешности таких проектов. Например, проект REGREL в Эстонии", – отметил Игорь Вернер.

Упомянутый эстонский проект, кстати, удешевил проведение переписи до 30 центов на человека. Пока же инновационность переписи в Украине сводится к заполнению форм на планшетах, а не на бумаге. Для этой цели предполагается закупить 100 000 планшетов. (Будем надеяться, что их не постигнет судьба веб-камер, закупленных Януковичем под выборы. После переписи их передадут в школы, ведь правда?)

Для работы с девайсами и населением предполагается мобилизовать соответственно сто тысяч специально обученных людей. Поскольку таковых, учитывая регулярность переписей, в Украине нет, их придется обучить. При этом в комментариях СМИ эксперты уже сегодня высказывают сомнения, что за оставшийся год все это удастся "потянуть" – и финансово, и мобилизационно.

Почему же, скажете вы, уже сейчас нельзя использовать для составления объективной картины людских ресурсов Украины воз и маленькую тележку баз данных? Ведь таковые имеются в каждом уважающем себя органе – начиная от МВД и заканчивая налоговой. И даже страшно сказать: Минздрав, благодаря реформе, постепенно переходит на электронные реестры.

В Госслужбе статистики пояснять этот момент, равно как и рассказывать о подготовке переписи, сайту "Сегодня" категорически отказались. Один из многочисленных собеседников лишь отметил инкогнито, что имеющиеся на сегодня базы не связаны, получить в текущих условиях информацию из них невозможно, а что касается подготовки переписи, то информация будет доступна после начала активной информационной кампании.

Пока же в Госслужбе готовят документы, необходимые для проведения переписи, и стряхивают пыль с уже существующих.

О чем нас спросят

Для пробной переписи сотрудники службы уже подготовили опросник. Состоит он из 15 вопросов, что, вроде бы, немного. Но большинство из них, в свою очередь, разбиты на подвопросы. В итоге выходит внушительный список.

Опрашивающие поинтересуются вашими семейными отношениями с владельцем домохозяйства, а также полом, возрастом, местом рождения, гражданством, национальностью и языковыми признаками. Также спросят об образовании, занятости, способе получения доходов. Кстати, вопрос о занятости – один из наиболее подробных: у вас выпытают не только где и кем работаете. Но и не искали ли вы другую работу в последнее время, и т.д.

Также в опросе есть вопрос о миграции – долго ли вы живете в своем населенном пункте, выезжали ли из него и с какой целью и не планируете ли выезжать в будущем.

Большой блок вопросов касается жилья. Здесь спросят не только дату постройки дома, но и есть ли у вас газ, горячая или холодная вода, отопление, вывозят ли мусор и т.д. Наконец, поинтересуются наличием земельного участка.

Вопросы, в общем, несложные.

Собак не дразнить!

Как уже отмечалось, для проведения переписи планируется (пока планируется, возможно, подход будет изменен) мобилизовать 100 000 переписчиков. Очевидно, что даже таким количеством обойти за день все дома и квартиры граждан Украины – нереально (в стране насчитывается 14,8 млн домохозяйств). Потому обычно в качестве точки переписи берется условная дата, к примеру 12 декабря, на которую делается "срез". Но не факт, что придут вас переписывать именно в этот день.

Как показывает практика, задолго до начала переписи население предупреждают о ней. При этом просят в определенные дни не уходить из дома и быть готовыми к визиту переписчиков. Как будет на этот раз – посмотрим.

Понятно, что все дни переписи правоохранительные органы будут дежурить в более чем усиленном режиме. Что актуально, если учесть, что переписчикам придется ходить по квартирам и домам не с блокнотом и ручкой, а с дорогостоящими планшетами. И не во всех домах их будут ожидать добропорядочные граждане. Нужна будет полиция и для того, чтобы пресекать возможные недопонимания между переписчиками и переписываемыми. Но сопровождать переписчиков постоянно правоохранители, скорее всего, не будут.

Мы уже отмечали, что перед тем как отправить переписчиков "работать с людьми", их обучат. В частности, как правильно заполнять форму, как определять возраст по известному году рождения и образование по году окончания учетного заведения (кстати, как раз эта инструкция была разработана еще в 2012 году – к переписи, которую готовил Янукович). Но не только. Скорее всего, процесс обучения будет включать и методику поведения во время переписи. Сайту "Сегодня" не удалось отыскать соответствующую инструкцию для переписчиков. Однако общее представление о том, чему учат современных ревизоров, можно почерпнуть из инструкции при проведении переписи домохозяйств, "члены которого имеют земельный участок для коллективного / индивидуального садоводства / огородничества", датированной тем же 2012 годом.

Так, инструкция очень подробно и очень детально разъясняет переписчику, что ему можно и нужно делать во время переписи, а что – ни в коем случае нельзя. Инструктируя буквально на все случаи жизни. Например:

"Интонация голоса учетчика при опросе должна быть нейтральной, с доброжелательностью к респонденту, потому что абсолютно одинаковый текст подать разной с интонацией в голосе"…

"Среди всех жестов человека можно выделить жесты открытости, подозрительности и скрытности, защиты, рассуждения и оценки, сомнения и неуверенности, самоуверенности, неодобрения, готовности закончить разговор, агрессивности. Жест открытости – искренности и добродушного настроения: может выражаться жестом руки или двумя в сторону слушателя (при этом ладонь или ладони на мгновение оказываются повернутыми вверх)"…

"Не следует совершать поступки, которые раздражают людей и могут стать причиной их негативного отношения к учетчику. К таким поступкам относятся: длительное нажатие на дверной звонок; громкий стук или длительное постукивание в окно или дверь; заглядывание в помещение через окно или дверь"…

"Для сохранения личной безопасности не следует игнорировать присутствие на улице или в помещении домохозяйства собак. При встрече с собакой нужно наблюдать за его вероятной реакцией: стоит спокойно или движется назад – он, вероятно, рассматривает человека, как доминирующего захватчика и не будет нападать…"

"Если члены какого-то домохозяйства не захотят впустить учетчика к себе, необходимо уговорить соседей, которых уже опросили, обратиться к своим соседям с просьбой пообщаться с учетчиком"…

Это все цитаты из инструкции, которая, возможно, ляжет в основу обучения переписчиков.

Очевидно, что бояться столь тщательно обученных людей не нужно: никто не будет ломиться в вашу квартиру, требуя ответить на вопросы. Наоборот, переписчики будут ловить каждый ваш жест, чтобы предупредить любое недовольство.

Ваше удостоверение!

Тем не менее гражданам не помешает информация и об их правах. Права эти гарантируются статьей 11 Закона "О Всеукраинской переписи населения".

Так, согласно закону, граждане имеют право знать, какие первичные (персональные) данные о них собираются в процессе переписи населения, с какой целью они собираются, как, кем и с какой целью используются.

В процессе общения с переписчиком гражданин имеет право проверить правдивость информации, которую внесли в переписные листы со слов респондента.

Разумеется, прежде чем впустить в дом, граждане имеют право потребовать у переписчика удостоверение. И, если он откажет его предъявить – имеют право не отвечать на вопросы.

При этом, как гласит та же 11 статья закона, "Респонденты обязаны бесплатно в полном объеме, в установленной форме и в установленные сроки представить достоверные первичные (персональные) данные, предусмотренные программой переписи населения".

А вот наказание за нарушение последнего пункта законодательством не предусмотрено.

Виталий Рябошапка

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