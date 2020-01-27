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Сурков ушел с госслужбы: "сменился курс на украинском направлении"

27.01.2020 / 12:17
Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале, пишут "Интерфакс", "Коммерсантъ"

По данным Чеснакова, в ближайший месяц Сурков "будет заниматься медитацией".

Дословно: "В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах".

Напомним: 24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. "Ъ" со ссылкой на два близких к Кремлю источника допускал, что Козаку может отойти часть обязанностей Суркова.

В Кремле Сурков начал работать c мая 1999 года, заняв должность помощника главы администрации президента РФ Александра Волошина. В августе того же года был назначен замруководителя администрации.

Должность помощника президента РФ Сурков занимал с 20 сентября 2013 г. по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 г. по 7 мая 2008 г.

Сурков курировал вопросы Украины с выборов 2004 года, а с 2013 года, по данным многих источников, отвечал за отношения России с Украиной.

В июне 2018 г. Владимир Путин, переизбранный в 2018 году на IV президентский срок, подписал указ, которым снова назначил Суркова своим помощником.

Сурков курирует боевиков ОРДЛО на Донбассе, определяет внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Сурков занимается урегулированием конфликта на востоке Украины со стороны РФ.

Пророссийские боевики признавали, что их действия и координацию приезжих россиян на временно оккупированном Донбассе курирует Сурков.

Запад считает Суркова одним из архитекторов кампании по "присоединению Крыма" к России в 2014 году и запретил ему въезд в США и страны ЕС с марта 2014-го.

По данным росСМИ, в 2018 году Сурков и вице-премьер РФ Дмитрий Козак после псевдовыборов на оккупированном Донбассе в 2018 году получили реальный контроль над захваченной частью Донецкой области.

Одним из последних публичных мероприятий с участием Суркова была встреча в Париже в рамках Нормандской четверки в начале декабря 2019 года: по словам главы МВД Арсена Авакова, там в ходе обсуждения возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника Путина сдали нервы.

15 января 2019 года Путин в ходе послания Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.

После этого правительство РФ подало в отставку. Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложить ее экс-премьеру Дмитрию Медведеву.

На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Источник

отставка, РФ, Сурков
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