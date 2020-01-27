Митрополит Антоний рассказал, как достичь совершенства

Человек должен стремиться достичь совершенства во Христе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Господь сказал нам: Будьте совершенны. Что значат эти слова? И как достичь совершенства?

"Будьте совершенны" - это не идеалистическая фраза, а указание на обязательную конкретную работу каждого человека, без которой жизнь становится бессмысленной. Эта работа невероятно трудная, но компромисс здесь невозможен», - сказал митрополит Антоний.

Он процитировал слова известного писателя.

«"Яйцу трудно превратить в птицу, однако ему невозможно научиться летать оставаясь яйцом", - К. Льюис. Мы подобны яйцу в скорлупе. И должны либо вылупиться из него, либо оно испортится. Других вариантов просто нет», - отметил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что человеческими силами достичь совершенства невозможно.

«Безусловно, своими, человеческими силами, подобную глобальную перемену осуществить немыслимо. Мы должны позволить Христу совершить Самому в нас эту работу, впустить в наш духовно-физический организм новую жизнь. Бог стал человеком, чтобы человек впустил в себя Бога. К этому главному условию жизни сводится все христианство.

Церковь и все, что существует в Ней, призвано приводить людей ко Христу, помогает раскрытию сердец навстречу Богу. И если подобное не происходит в человеке, то все походы в храм превращаются лишь в пустую трату времени», - подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка подытожил, что «все, облекшиеся во Христа, соединяются в Нем, и живые, и мертвые, становясь частью того дара, который Царь Вселенной хочет преподнести Своему Отцу - дара, которым является Он Сам и мы в Нем. Именно для этого мы и созданы. Когда мы соединимся со Христом, станем частью Его, все в нас начнет обретать свой первоначальный, истинный, совершенный смысл».