В Черногории заявили, что принятие антицерковных законов противоречит Конституции

Принятие антицерковного закона о свободе вероисповедания в Черногории противоречит законам и искажает реальность.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Спутник-Сербия», об этом заявил бывший министр по делам религий и профессор богословского факультета в Белграде Боголюб Сиякович, комментируя принятый властями закон о свободе вероисповедания.

«Закон о свободе вероисповедания может быть реализован только принудительно, а его принятие является продолжением политики искажения реальности», - отметил эксперт.

По его мнению, закон был составлен с недобросовестным намерением противопоставить черногорские власти Сербской Православной Церкви, а также собственному народу.

«Эта сила будет противостоять Церкви и людям, и я уверен, что они будут защищать своих святых, потому что они защищают себя», - подчеркнул Боголюб Сиякович.

Как ранее сообщалось в СМИ, 30% населения Черногории присоединилась к протестам против антицерковного закона.