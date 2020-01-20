Войти | Зарегистрироваться
17:10

понедельник,
20 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Черногории заявили, что принятие антицерковных законов противоречит Конституции

20.01.2020 / 16:27
В Черногории заявили, что принятие антицерковных законов противоречит Конституции
Источник: Центр информации УПЦ
Закон был составлен с недобросовестным намерением противопоставить черногорские власти Сербской Православной Церкви, а также собственному народу

Принятие антицерковного закона о свободе вероисповедания в Черногории противоречит законам и искажает реальность.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Спутник-Сербия», об этом заявил бывший министр по делам религий и профессор богословского факультета в Белграде Боголюб Сиякович, комментируя принятый властями закон о свободе вероисповедания.

«Закон о свободе вероисповедания может быть реализован только принудительно, а его принятие является продолжением политики искажения реальности», - отметил эксперт.

По его мнению, закон был составлен с недобросовестным намерением противопоставить черногорские власти Сербской Православной Церкви, а также собственному народу.

«Эта сила будет противостоять Церкви и людям, и я уверен, что они будут защищать своих святых, потому что они защищают себя», - подчеркнул Боголюб Сиякович.

Как ранее сообщалось в СМИ, 30% населения Черногории присоединилась к протестам против антицерковного закона.

Источник: Inpress.ua
черногория
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.