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Филарет требует от Константинополя вернуть оригинал постановления поместного собора о ликвидации УПЦ КП

20.01.2020 / 16:49
Филарет требует от Константинополя вернуть оригинал постановления поместного собора о ликвидации УПЦ КП
Филарет Источник: Интерфакс - Украина
По его мнению, так как этот собор был Киевского Патриархата, то оригинал должен находиться в канцелярии Киевского Патриархата, а не в канцелярии Константинопольского Патриархата

Патриарх Филарет потребовал от Константинопольского Патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года, который принял решение о ликвидации УПЦ КП.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом он сегодня заявил на пресс-конференции.

«Мы пошли на это незаконное решение, так как собор был не по предписанию церковного устава Киевского Патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И сейчас мы требуем от Вселенского Патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора», - сказал Филарет.

По его мнению, так как этот собор был Киевского Патриархата, то оригинал должен находиться в канцелярии Киевского Патриархата, а не в канцелярии Константинопольского Патриархата.

«Собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Теплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского Патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского Патриархата. То решение и оригинал собора имеет право иметь Вселенский Патриарх», - добавил Филарет.

Как сообщалось, в последнее время Филарет заявлял что Киевский Патриархат продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

10 января глава Киевского Патриархата Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» от 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

Постановление Поместного собора от 15 декабря 2018 года свидетельствовало о ликвидации УПЦ КП и стало важным этапом для проведения объединительного Собора, на котором была создана ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
филарет, томос, пцу
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