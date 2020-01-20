Войти | Зарегистрироваться
17:10

понедельник,
20 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Сумской области чиновники принуждают три епархии УПЦ к перерегистрации уставов

20.01.2020 / 16:22
В Сумской области чиновники принуждают три епархии УПЦ к перерегистрации уставов
Фото: Сумская областная государственная администрация / Википедия Источник: Центр информации УПЦ
Пресс-служба Сумской епархии констатировала «давление со стороны государственных служащих Сумщины в отношении граждан Украины по принципу принадлежности к "неправильной" Церкви, что противоречит Всеобщей Декларации Прав человека, Конституции Украины и действующему законодательству»

Сумскую, Конотопскую и Роменскую епархии Украинской Православной Церкви чиновники обязывают к перерегистрации уставов с переименованием религиозной организации.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Сумщина Православна», об этом было заявлено на заседании Совета Церквей и религиозных организаций Сумской области 17 января.

«Секретарь Сумской епархии УПЦ протоиерей Георгий Тарабан, который […] принял участие в заседании, задал вопрос: на чем основывается утверждение государственного должностного лица относительно центра подчинения УПЦ и необходимости перерегистрации уставов. В ответ на этот вопрос было дано разъяснение государственного служащего Сумской областной государственной администрации главы отдела по делам религий Владимира Усенко о том, что, поскольку идет судебное разбирательство относительно законности переименования УПЦ, то государственный регистратор вообще не может совершать никаких действий»», - сказано в сообщении.

Ответственный госслужащий Анна Горох отметила необходимость регистрации общин, руководящий центр которых якобы находится в стране, совершившей акт агрессии в отношении Украины. 

«После такого разъяснения председательствующий Боршош в категорической форме начал оказывать давление на присутствующих представителей Сумской, Конотопской и Роменской епархий, убеждая в том, что переименование - это требование закона. Резкие агрессивные заявления прозвучали от представителя греко-католической конфессии архимандрита Аристарха (Дяди)»», - отмечается на сайте «Сумщина Православна».

Пресс-служба Сумской епархии констатировала «давление со стороны государственных служащих Сумщины в отношении граждан Украины по принципу принадлежности к "неправильной" Церкви, что противоречит Всеобщей Декларации Прав человека, Конституции Украины и действующему законодательству».

Источник: Inpress.ua
Сумы, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.