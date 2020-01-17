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Парнас об ультиматуме Зеленскому: я б ничего не сделал без согласия Джулиани или Трампа

17.01.2020 / 10:23
Соратник адвоката Дональда Трампа Лев Парнас рассказал, что в мае 2019 года передал новому президенту Украины ультиматум.

В частности, о том, что ни один высокопоставленный американский чиновник не прибудет на его инаугурацию и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследовании дела Джо Байдена.

Об этом близкий соратник Рудольфа Джулиани сказал в телевизионном интервью MSNBC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

На следующий день после того, как Парнас заявил, что он передал послание, Госдепартамент США объявил, что вице-президент Майк Пенс больше не будет присутствовать на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Парнас утверждает, что Трамп приказал Пенса держаться подальше на просьбу Джулиани, чтобы послать четкий сигнал новой украинской власти о том, что они должны всерьез отнестись к требованию расследования относительно Байдена.

По словам Парнаса, все его контакты с командой Зеленского велись по указанию Джулиани, который рассказывал Трампу детально об этих разговорах.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижениях. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", – отметил он.

Если эти утверждения будут доказаны, то, как отмечает агентство, они подрывают ключевой аргумент защиты президента, что заморозка жизненно важной военной помощи Украине прошлым летом не было quid pro quo (услуга за услугу – ред.) для расследований в отношении Байдена, потому что Зеленский не знал, что деньги были задержаны.

Джулиани назвал заявления Парнаса "печальными".

"Мне жаль его. Я думал, он благородный человек. Но я ошибся", – сказал он.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 15 января поддержала резолюцию о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник

Трамп, Зеленский, Джулиани, Парнас
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