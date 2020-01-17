Рада поручила делегации Украины в ПАСЕ подать полномочия для участия в ежегодной сессии 2020 года

Соответствующее постановление №2718 "О заявлении об участии постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году" 16 января поддержали 348 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти.

"Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны государства-члена СЕ и преодоления ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине. Решение об участии делегации Украины в работе ПАСЕ в 2020 году отвечает национальным интересам и евроатлантическому курсу Украины", - говорится в заявлении.

Приняв соответствующее заявление, Верховная Рада поручила постоянной делегации в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Также в заявлении подчеркивается важность работы делегации Украины в сессии ПАСЕ для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы, а также активного участия в совершенствовании существующих и создании новых правозащитных стандартов Совета Европы.

"Верховная Рада решительно отвергает возможность поддержки делегацией Украины любых решений ПАСЕ, которые могли бы противоречить уставным целям или подрывать их достижения, подчеркивает необходимость выработки предложений по усилению институциональных возможностей и автономности ПАСЕ в реагировании на нарушения со стороны государств-членов своих уставных и договорных обязательств, а также в более широком смысле всех резолюций и рекомендаций Ассамблеи", - подчеркивают авторы документа.

В то же время ВР призывает страны-члены Совета Европы активизировать усилия, которые стимулировали бы российскую сторону к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых Ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации к принципам международного права, включая территориальную целостность и нерушимость границ в Европе.

Кроме того, в заявлении содержится призыв принять меры для восстановления эффективного и полноценного мониторинга со стороны ПАСЕ выполнения Российской Федерацией обязательств, определенных заключением ПАСЕ № 193 (1996), включая разрешение международных споров исключительно мирными средствами, урегулирование вопроса границ на основе международного права, отказ от распространения на отдельные страны зон своего особого влияния, вывод войск с территории Молдовы, соблюдение положений международного гуманитарного права.

Кроме того, подчеркивается необходимость ратификации Российской Федерацией Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств в соответствии с обязательствами РФ, взятыми при вступлении в Совет Европы.

Также Верховная Рада просит делегацию Украины в ПАСЕ внести на рассмотрение Верховной Рады Украины отчет об итогах участия в работе ПАСЕ 2020 года для дальнейшего определения форм и методов достижения поставленных целей и задач работы в Ассамблее на следующий период.

Как сообщалось, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в последней осенней сессии организации в знак протеста против возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Россия в апреле 2014 года была лишена права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма. Поскольку Москва не выполнила ни единого требования соответствующих резолюций Ассамблеи, санкции против РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе Ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация Госдумы РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ. Появился вариант, что Россия вообще покинет ПАСЕ. После этого стали говорить, что неучастие России в ПАСЕ ограничивает права российских граждан, в частности невозможность обжалования решений российского суда в ЕСПЧ.

В итоге в ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция исключает повторное введение серьезных санкций против российских депутатов. В ответ на это делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Украины, Грузии и Польши покинули зал заседаний.

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