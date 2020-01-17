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В Черногории на протестные молебны вышли десятки тысяч верующих

17.01.2020 / 10:43
В Черногории на протестные молебны вышли десятки тысяч верующих
mitropolija.com Источник: mitropolija.com
Наиболее массовые протестные акции прошли вчера в Подгорице, городах Беране, Тиват, Спуж, Бар, Биело-Поле, Жабляк

В Черногории десятки тысяч православных верующих вышли на протестные молебны вечером 16 января.

Об этом сообщает пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.

«По всей Черногории сегодня проходят молебны Пресвятой Богородице и литии в защиту святынь от грабежа и беззакония, которые правительство Черногории узаконивает с помощью дискриминационного так называемого закона о свободе вероисповедания. Десятки тысяч верующих оказывают молитвенное сопротивление такому намерению властей», – говорится в сообщении митрополии.

Наиболее массовые протестные акции прошли вчера в Подгорице, городах Беране, Тиват, Спуж, Бар, Биело-Поле, Жабляк.

Источник: Inpress.ua
Черногория
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