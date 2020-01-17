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Запорожский митрополит УПЦ объяснил, что такое благодать Божия

17.01.2020 / 11:00
Запорожский митрополит УПЦ объяснил, что такое благодать Божия
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит обратил внимание на то, что современные люди теряют веру и православное мышление, а из повседневной жизни уходит культура христианского общения

Жертвенность и служение Богу дают человеку возможность возрастать в благодати, которая дает силу любви, соединяющую нас с Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Telegram-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

«Теряя христианское мышление, люди теряют и благодать Божию. Благодать – это и есть та сила, которая не дает прийти в мир антихристу. Можно образно сравнить благодать с солнечным светом, а нашу веру с хлорофиллом, который дает возможность растению усваивать этот свет. Если у растения есть хлорофилл, то оно может расти, развиваться и жить. Так же и вера дает человеку возможность принимать в свое сердце благодать, которая будет его освящать. Но если веры нет, то душа не сможет развиваться и духовно расти. Без благодати она умирает», - рассказал митрополит Лука.

Он обратил внимание на то, что современные люди теряют веру и православное мышление, а из повседневной жизни уходит культура христианского общения.

«Постепенно, принимая в свою лексику заимствованные неологизмы, душа принимает и новые модели жизни, и новую структуру мышления. А теряя христианское мышление, люди теряют и Благодать Божию», – сказал владыка Лука.

Он рассказал о законах любви, по которым живет даже неживая природа.

«Этот небесный дар помогает людям жить согласно законам Божьим, высшим из которых является закон любви. Даже "неживая", как принято у нас говорить, природа живет по закону любви. Древесина отдает себя человеку для того, чтобы он получал тепло. Камень дарит нам себя для постройки дома. Земля – для урожая. Растения жертвуют собой ради того, чтобы мы получали энергию для жизни нашего тела. Все в этом мире живет по закону Любви», – объяснил митрополит Лука.

Он напомнил, что дорога эгоизма ведет людей к смерти.

«Жертвенная жизнь и служение Богу дают нам возможность возрастать в Его благодати. Благодать же дает нам силу любви. А сила любви соединяет нас с Богом, который Сам есть Любовь. Берегите благодать, ищите ее всеми силами души, не бросайте Бога ради праха этого падшего мира. И есть, и будет с нами Бог!», – заключил владыка Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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