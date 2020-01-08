Госдеп: Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину

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По аэропорту Багдада нанесли ракетные удары, погиб иранский генерал
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Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию
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Папа Римский призвал "сойти с пьедесталов гордости"
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В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек – уточненные данные
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NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
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Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП
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В "Нафтогазе" сравнили новый газовый контракт с предыдущим
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Кулеба: выплата пенсий в ОРДЛО возможна только в контексте деоккупации
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Кулеба заявляет о неготовности возвращения Украины к прямым поставкам газа из России
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В Украине выросли "минималка" и прожиточный минимум
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