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Президент Украины проинформировал госсекретаря США о планах по восстановлению мира на Донбассе

08.01.2020 / 09:42
Президент Украины проинформировал госсекретаря США о планах по восстановлению мира на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре проинформировал госсекретаря США Майком Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе.

Об этом сообщила во вторник, 7 января, пресс-служба главы Украинского государства.

"Владимир Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины", - отмечается в сообщении.

Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу, отмечается в пресс-релизе.

Стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.

"Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма.

Президент Украины выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.

"Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников.

Ранее о телефонном разговоре сообщил Госдеп США.

Госсекретарь США Майк Помпео из-за ситуации в Ираке принял решение перенести на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Источник 

мир, Донбасс, Помпео, Зеленский
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