В Святогорской лавре дети Донбасса пели колядки – телемарафон «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса»

В Свято-Успенской Святогорской лавре в день праздника Рождества Христова, 7 января, дети Донбасса пели колядки.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в рамках телемарафона «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», телеканал «112 Украина» показал, как дети исполняют рождественские песнопения.

В сюжете показано, как дети, проживающие поблизости от «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе, встретили Рождество Христово в Святогорской лавре, и прославили праздник исполнением колядок.

Инициаторами и координаторами проекта «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» стали Советник секретаря СНБО по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо, рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов.

Как сообщал Центр информации УПЦ, Украинская Православная Церковь в Рождественские праздники принимает в Киеве и Почаеве более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе. В Киеве и Почаеве с 6 по 9 января дети посещают святыни, музеи, театры и праздничные мероприятия.

С инициативой акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса» выступил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, которого поддержал известный рок-музыкант Олег Карамазов.

По словам Сергея Сивохо, подобные проекты сейчас особо актуальны и находятся в приоритете у Президента Украины Владимира Зеленского, который решительно настроен на примирение и объединение украинцев.