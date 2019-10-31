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Нам нужен мир на наших условиях – Зеленский о важности санкционного давления и встречи в Нормандском формате

31.10.2019 / 10:23
Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на «Форуме единства» в Мариуполе подчеркнул, что завершение войны и возвращение украинских территорий возможно благодаря дипломатии и санкционному давлению.

И на этом пути важны Минский процесс и встреча лидеров стран в Нормандском формате. Об этом сообщает 30 октября Офис президента

«Нам нужен мир на наших условиях? Для этого у страны должна быть сильная позиция. Она возможна при сохранении санкций. Именно поэтому сегодня так важны Минский процесс и встреча в Нормандском формате. Она должна состояться. И мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза. Чтобы прекратить войну и вернуть наши украинские территории», – подчеркнул Глава государства.

Президент в начале выступления напомнил события лета 2012 года, когда сборная Украины по футболу на «Донбасс Арене» в Донецке играла матч в рамках Евро-2012. Тогда наши болельщики в желто-голубых футболках с украинским флагом свободно передвигались по донецким улицам, болея за свою команду. «Не важно, как закончился тот футбольный матч. Важно, что картина, которая еще семь лет назад была реальностью, сегодня выглядит как фантастика», – отметил Владимир Зеленский.

Именно поэтому, по его словам, целью сегодняшнего форума является поиск ответов на самые сложные и болезненные вопросы, которые стоят перед Украиной, – как вернуть оккупированный Донбасс и Крым.

«Безусловно, война на востоке Украины и аннексия Крыма в результате российской агрессии – это самые большие вызовы, выпавшие на долю нашего государства в 21-м веке. И цель этого форума – не обсуждение стратегий обороны и безопасности. Мы не будем говорить сегодня об очевидных вещах – необходимости сильной и боеспособной армии для защиты суверенитета и независимости. Это – аксиома», – подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что неоднократно делал акцент на возможности завершения войны и возвращения всех украинских территорий единственным путем – путем дипломатии и санкционного давления.

По его убеждению, пока этого не произошло, необходимо строить успешную и богатую страну. И для этого государство должно не потерять самое главное – сознание украинских граждан на оккупированных территориях.

война, мир, Донбасс, Зеленский
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