В РПЦ увидели опасность в крайнем либерализме

Христианские конфессии, признающие под влиянием светского общества гомосексуализм, эвтаназию и аборты, отказались от христианской нравственности.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает «ТАСС».

«К несчастью, следуя за миром, отказываются от своей христианской нравственности называющие себя христианскими сообщества. Они рассматривают гомосексуализм как норму, признают законность эвтаназии, одобряют аборты, совершают "благословление" однополых пар. Евангелие призывает христиан быть солью земли и светом мира - мы же являемся свидетелями того, как соль теряет силу», - сказал владыка.

По мнению митрополита Илариона, отдельная проблема современного мира - это «разрушающий нравственную жизнь человека крайний либерализм, который ставит человека на место Бога».

«Известен афоризм, приписываемый Достоевскому: если Бога нет, то все дозволено. Сегодня вседозволенность становится реальностью, происходит эрозия нравственности, разрушение института семьи и брака, распространение абортов, внедрение биотехнологий, противоречащих евангельским принципам», - заявил митрополит.

Глава ОВЦС РПЦ также отметил, что размывание этического чувства в современном мире вызвано еще и переизбытком информации во всемирной сети.

«Сложность сегодняшнего дня еще и в том, что в потоке информации, которую несет нам интернет, человечеству крайне сложно сориентироваться. В таких условиях не просто притупляется нравственное чувство, зачастую человеку становится очень сложно отличить добро от зла», - добавил он.