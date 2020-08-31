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В Госдепе США раскрыли детали разговора Помпео с Зеленским

31.08.2020 / 09:01
В Госдепе США раскрыли детали разговора Помпео с Зеленским
26 августа госсекретарь США Майк Помпео провел телефонную беседу с прехидентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствует сообщение Госдепа

Госсекретарь Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности Соединенных Штатов инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

Дословно: "Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич".

В сообщении также говорится, что стороны обсудили развитие событий в Белоруссии, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы "дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму".

Напомним: запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.

25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев допускает возможность попадания "Укрборонпрома" под санкции США через операции по покупке "Мотор Сичи" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Источник

США, Помпео, Зеленский
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