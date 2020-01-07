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В УПЦ определили победителей челленджа #встигнути_до_Різдва

07.01.2020 / 17:26
В УПЦ определили победителей челленджа #встигнути_до_Різдва
#встигнути_до_Різдва Источник: Центр информации УПЦ
Двух победителей конкурса определили в Центре информации УПЦ, а двух - сами пользователи соцсетей, по наибольшему количеству отметок «Нравится»

Центр информации Украинской Православной Церкви на своих официальных страницах в Facebook и в Instagram объявил победителей челленджа к празднику Рождества Христова #встигнути_до_Різдва.

«От праздника Николая Чудотворца до Рождества Христова Вы делились своими рождественскими идеями декора храмов и домов, организовывали и проводили благотворительные акции для детей и людей с особыми потребностями, писали прекрасные стихи и разучивали колядки, проводили мастер-классы по народным ремеслам и делились своими семейными традициями», - отмечают организаторы.

Двух победителей конкурса определили в Центре информации УПЦ, а двух - сами пользователи соцсетей, по наибольшему количеству отметок «Нравится».

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Facebook страницу молодежи Свято-Алексеевского храма Одессы - за благотворительную акцию для детей «Поделись своей добротой».

По количеству отметок «Нравится» победил Алексей Вознюк с фото праздничной Киево-Печерской лавры и стихотворением про истинную суть Рождества.

Центр информации УПЦ выбрал победителем в Instagram @katerina_quality - за инициативу донорства крови для онкобольных.

По количеству отметок «Нравится» победила матушка Татьяна Киць - за серию публикаций о подготовке и традициях празднования Рождественских праздников в семье и в церковной общине.

«Особыми подарками хотим отметить: Валерию Левковскую - за популяризацию украинских традиций празднования Рождества за рубежом, Юлию Проволовскую - за прекрасные советы по планированию подготовки к Рождеству молодой семьи, а также молодежный хор «Элеос» Свято-Богоявленского собора Острога - за серию публикаций о жизни православного хора», - сообщили в Центре информации УПЦ.

Победители получат памятные подарки от Украинской Православной Церкви.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц, Центр информации УПЦ
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