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В Украине выросли "минималка" и прожиточный минимум

02.01.2020 / 16:23
С 1 января размер минимальной заработной платы составляет 4723 гривны, а прожиточного минимума – 2027 гривен.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

С 1 января вступает в силу новая смета страны, которую депутаты приняли еще 14 ноября.

Согласно закону, с нового года прожиточный минимум увеличится на 162 гривны и составит 2027 гривен (общий показатель). Бюджет также подразумевает "рост минимума" - с 2027 грн в январе 2020-го до 2189 грн на конец года:

с 1 января - 2102 грн;

с 1 июля - 2197 грн;

с 1 декабря - 2270 грн.

В то же время, 11 декабря Кабмин одобрил законопроект, отменяющий привязку показателя прожиточного минимума к зарплатам, штрафам и другим выплатам.

"Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и т.д.", – пояснил премьер Алексей Гончарук.

По его словам, принятие законопроекта позволит в дальнейшем увеличить "минимум" до 4200 грн.

Бюджет-2020 также предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4723 грн. Этот показатель вырастет на 550 грн, или на 13%. За 3 года – с 2017-го по 2019-й год - минимальная заработная плата увеличилась на 2573 грн.

Источник 

прожиточный минимум, минимальная зарплата
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