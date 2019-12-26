В Киеве почтят память легендарного старца Иоанна Босого

В воскресенье, 29 декабря, в день памяти великого Киевского старца Иоанна Босого в Десятинном монастыре состоится торжественное богослужение.

Как сообщает пресс-служба монастыря, литургия начнется в 10:00.

Иоанн Босой Киевский (в миру Иван Иванович Расторгуев) – юродивый, прозорливый старец середины XIX века. Родился в Рязанской губернии 11 сентября 1800 г. Покинув дом, Иоанн странствовал по монастырям. Он всегда ходил босым.

В Киеве странник стал прихожанином Десятинного храма. Там на средства состоятельных людей организовал приют для калек, нищих, бездомных. Подвижник принимал и кормил около 200 человек в день. Ему помогал его друг и «духовное чадо» - Дамиан, будущий основатель скита в Феофании (прп. Вонифатий, прославлен в лике святых в 2011 г.)

Иоанн Босой умер 29 декабря 1849 года в возрасте почти 50 лет. Святой носил тяжелые вериги, с которыми и был похоронен.

Известно множество случаев исцелений и благодатной помощи по молитвам подвижника при его земной жизни и по смерти.

Напомним, прославление блаженного Иоанна Босого состоялось 29 декабря 2015 года в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы Киева. Божественную литургию с чином прославления совершил предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.