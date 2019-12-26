В РПЦ считают, что архиереи, которые признали ПЦУ, находились под давлением США

Госадминистрация США оказывала большое давление на представителей Поместных Православных Церквей в вопросе признания Православной Церкви Украины.

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает mospat.ru.

«Имеющееся на сегодня признание созданной […] новой структуры со стороны двух Поместных Церквей было воспринято нами с глубоким сожалением. Но мы понимаем, что эти решения стали вынужденными, они были приняты под очень большим давлением, в том числе давлением со стороны государственной администрации Соединенных Штатов Америки. Собственно, США и не скрывали свою позицию: они однозначно поддержали эту так называемую автокефалию. Достаточно сказать, что посол Соединенных Штатов в Греции Дж. Пайетт много раз встречался с Архиепископом Афинским Иеронимом, прежде чем тот озвучил позицию относительно признания новосозданной церковной структуры в Украине. С сожалением воспринимая происшедшее, мы сохраняем общение со всеми архиереями и священнослужителями, которые не признаю́т и не призна́ют (ПЦУ, - ред.), а таких много и в Элладской Церкви, и в Александрийском Патриархате, и по всему миру», - сказал митрополит Иларион.

Представитель РПЦ отметил, что эта ситуация «в целом никак не отражается на внутренней жизни Русской Православной Церкви. В самой Украине это, конечно, болезненная тема, потому что раскол продолжается без малого 30 лет».

Владыка Иларион напомнил, как возможно преодолеть разделения.

«Уврачевание раскола, с точки зрения церковных канонов, лежит через покаяние. Действия по его «легитимизации», предпринятые Патриархом Варфоломеем, не внесли примирение в среду украинских православных верующих, не принесли уврачевания […], но лишь обострили существовавшие противоречия», - сказал митрополит.