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Боксер Василий Ломаченко участвовал в богослужении на Святой Земле

26.12.2019 / 10:45
Боксер Василий Ломаченко участвовал в богослужении на Святой Земле
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Боксер вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель мировых боксерских титулов Василий Ломаченко участвовал в богослужении в храме Иерусалимской Православной Церкви в рамках паломнической поездки на Святую Землю.

Об этом сообщил клирик Запорожской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Елин на странице своей странице в Facebook, сообщает Центр информации УПЦ.

Боксер вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

23 декабря владыка Лука совершил Божественную литургию в храме, который расположен в одной из пещер некогда знаменитой Фаранской лавры преподобного Харитона Исповедника, в Иудейской пустыне.

24 декабря митрополит Лука встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC и The Ring. В конце октября Ломаченко стал вторым в истории «франчайзинговым» чемпионом мира по версии WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира в легком весе украинцу не хватает пояса по версии IBF.

Источник: Inpress.ua
Ломаченко, УПЦ
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