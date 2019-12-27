Десятинная обитель отметила память блаженного Иоанна Босого

29 декабря 2019 года, в день памяти великого Киевского старца Иоанна Босого, по благословению Преосвященнейшего Гедеона епископа Макаровского, наместника Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, в обители братией в священном сане было совершено праздничное богослужение.

Накануне было совершено всенощное бдение за которым был отслужен акафист святому Иоанну.

На божественной литургии после чтения святого Евангелия была возведена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

После богослужения, была прочитана молитва святому, а после по примеру блаженного Иоанна, который принимал и кормил около 200 человек в день, по благословению Преосвященнейшего Гедеона епископа Макаровского, сестричество Десятинного монастыря в честь Пресвятой Богородицы организовало общую трапезу для прихожан и паломников.

Напомним, Иоанн Босой Киевский (в миру Иван Иванович Расторгуев) – юродивый, прозорливый старец середины XIX века. Родился в Рязанской губернии 11 сентября 1800 г. Покинув дом, Иоанн странствовал по монастырям. Он всегда ходил босым.

В Киеве странник стал прихожанином Десятинного храма. Там на средства состоятельных людей организовал приют для калек, нищих, бездомных. Подвижник принимал и кормил около 200 человек в день. Ему помогал его друг и «духовное чадо» - Дамиан, будущий основатель скита в Феофании (прп. Вонифатий, прославлен в лике святых в 2011 г.)

Иоанн Босой умер 29 декабря 1849 года в возрасте почти 50 лет. Святой носил тяжелые вериги, с которыми и был похоронен.

Верующие знают множество случаев исцелений и благодатной помощи по молитвам подвижника при его земной жизни и по смерти.

Прославление блаженного Иоанна Босого состоялось 29 декабря 2015 года в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы г. Киева. Божественную литургию с чином прославления совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.