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Зеленский подписал Избирательный кодекс

28.12.2019 / 17:15
Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом предложений президента.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0978 на сайте Рады

Напомним: 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, которые предусматривают "открытые" региональные списки кандидатов в народные депутаты от партий.

В разделе XXII в статье 133 определено:

"Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты (далее - общегосударственный избирательный список, региональные избирательные списки) от партий.

Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа".

Источник

выборы, Зеленский, избирательный кодекс
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