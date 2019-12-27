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Богдан тайно встречался с Коломойским – "Схемы"

28.12.2019 / 15:54
Глава Офиса президента Андрей Богдан тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским в ресторане в центре Киева.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях"

Дословно: "Это первый раз, когда удалось зафиксировать тайную встречу Андрея Богдана и Игоря Коломойского. Поздно вечером 25 декабря "Схемы" сняли, как руководитель ОПУ и влиятельный олигарх вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева".

Сначала журналисты зафиксировали встречу Богдана с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым в итальянском ресторане на Печерске.

Впоследствии в тот же вечер авто главы Офиса президента видели у пятизвездочного отеля Premier Palace, а охранника Богдана заметили в самом отеле.

В это время в отдельной частной комнате ресторана в Premier Palace встречались Коломойский, его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, экс-депутат и товарищ олигарха Евгений Геллер и бизнесмен Михаил Киперман. Ужин длился несколько часов.

"Схемы" убеждены, что Богдан приехал в Premier Palace именно на эту встречу, хотя они не видели, чтобы он выходил из частной комнаты, но видели, как выходили другие, в том числе Коломойский.

Позже в беседе с журналистами Коломойский отрицал, что встречался с главой Офиса президента. Мол, на момент, когда он пришел, то Богдана уже не было.

Но журналисты выяснили, что комната, где проходила встреча, имеет черный ход, и предполагают, что Богдан мог ее покинуть незаметно в то время, когда они разговаривали с Коломойским.

Олигарх заявил, что продолжает созваниваться со своим бывшим адвокатом, но очень редко из-за занятости Богдана.

Олигарх также рассказал, что новая власть "точно намеренно не мешает" его бизнесу, "но курс 23 сам за себя говорит", и что он "испытывает давление на свой бизнес, но это давление испытывают и другие".

В то же время Коломойский достаточно уверенно заявил, что скоро вернет Приват-банк "не именно через суды, а законным путем, так как положено по законодательству".

Вопросы встречи с Богданом и достигнутых на ней договоренностей Андрей Коболев комментировать отказался. А сам глава Офиса президента на вопросы журналистов не ответил.

Источник 

встреча, Коломойский, Приват, Богдан
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