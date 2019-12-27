Гончарук похвастался закрытыми игровыми залами и просит "наводок"

Об этом сообщает Facebook руководителя Кабинета министров

Прямая речь: "Только за один день мы закрыли более 5300 нелегальных игорных заведений.

Мы намерены очистить все города и села от этих заведений навсегда.

Так что если вы стали свидетелями возобновления работы игровых залов – обращайтесь на правительственную горячую линию по номеру 1545 (нажмите 5 для соединения с оператором).

Также делитесь фото и видео с доказательствами в комментариях. А мы в правительстве будем реагировать оперативно".

Премьер подчеркнул, что правительство решительно взялось за борьбу с теневыми рынками, так как такая деятельность очень вредит экономике Украины – и в решении этого вопроса "не может быть никаких компромиссов".

Напомним: 19 декабря Верховная Рада не насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.

В тот же день полиция сообщила, что закрыла почти 5300 игровых заведений по всей стране.

Служба безопасности Украины сообщила, что оперативники провели 57 одновременных обысков в "злачных местах", которые действовали под прикрытием правоохранителей.

Полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом. Создали 715 мобильных групп правоохранителей.

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