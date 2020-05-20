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В Церкви рассказали, что трансляции богослужений смотрит больше людей, чем вместилось бы в храм

20.05.2020 / 10:53
В Церкви рассказали, что трансляции богослужений смотрит больше людей, чем вместилось бы в храм
Фома Источник: patriarchia.ru
Во время пандемии верующие смотрят трансляции богослужений и скучают по службам в храме

Богослужения в прямой трансляции смотрит очень много людей — гораздо больше, чем вместилось бы в храм.

Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Наши прихожане любят свои храмы. Я знаю, с какой скорбью наши прихожане воспринимают то, что сейчас они вынуждены не посещать храм. Мы получаем ежедневно очень много писем от наших прихожан, очень много звонков. Мы сами по нашим прихожанам скучаем, и они скучают по нам. Я не сомневаюсь, что как только карантинные меры будут ослаблены, люди снова и, может быть, даже c бóльшим энтузиазмом, с большим горением будут приходить в храмы, потому что сейчас многие почувствовали: то, что казалось абсолютно доступным, в силу каких-то обстоятельств может отняться у человека. Некоторые люди даже мне говорили, мол, мы каждое воскресенье думали, идти храм или, может быть, в этот раз пропустить, а теперь по своей воле никогда не пропустим ни воскресную, ни праздничную службу», - сказал иерарх РПЦ.

Митрополит Иларион подчеркнул, что он надеется, что «когда эта ситуация разрешится, те люди, которые сейчас только на дистанции участвуют в нашем богослужении, придут в храм, и с кем-то из них мы познакомимся. Я думаю, что будет много новых людей».

Архиерей РПЦ пожелал «чтобы мы пережили этот кризис без большого количества потерь. Это в некоторой степени зависит и от нас самих, от нашей ответственности, от того, как строго мы соблюдаем все предписываемые меры. Молимся о том, чтобы эта напасть поскорее миновала, и все мы могли вернуться к нормальной жизни».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, богослужение
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