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Патриарх Кирилл в день Рождества по григорианскому календарю призвал Папу Римского и христианских лидеров помогать страдающим от войн

25.12.2019 / 14:51
Патриарх Кирилл в день Рождества по григорианскому календарю призвал Папу Римского и христианских лидеров помогать страдающим от войн
Патриарх Кирилл Источник: patriarchia.ru
Предстоятель РПЦ пожелал главам христианских конфессий «светлой радости о воплотившемся Спасителе, Божия содействия в Вашем служении, а Вашей пастве - мира и благоденствия»

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав Церквей, которые отмечают этот праздник по григорианскому календарю, и призвал их сообща помогать страдающим от военных конфликтов.

Поздравление адресовано Папе Римскому Франциску, Патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, христианским лидерам Сирии и других стран Ближнего Востока, сообщает patriarchia.ru.

«Прославляя воплотившегося нас ради Господа Иисуса, будем вместе с представителями всех христианских конфессий, различных общественных и государственных организаций, со всеми людьми доброй воли объединять наши усилия для преодоления политических кризисов и нестроений в мире, для помощи тем, кто страдает от вооруженных конфликтов, голода, дискриминации и несправедливости», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ пожелал главам христианских конфессий «светлой радости о воплотившемся Спасителе, Божия содействия в Вашем служении, а Вашей пастве — мира и благоденствия».

Источник: Inpress.ua
патриарх кирилл, РПЦ
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