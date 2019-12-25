Войти | Зарегистрироваться
17:42

среда,
25 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, что поможет выйти из кризиса мировому Православию

25.12.2019 / 16:41
Митрополит Антоний объяснил, что поможет выйти из кризиса мировому Православию
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Управделами Церкви выразил надежду на удачную реализацию предложения Иерусалимского Патриарха Феофила и проведения совещания Предстоятелей Поместных Православных Церквей для преодоления кризиса в мировом Православии

Священный Синод Украинской Православной Церкви убежден, что только путем открытого соборного обсуждения всего комплекса проблем, возникших во взаимоотношениях между Поместными Церквами, мы сможем выйти из сложной ситуации, которая возникла после признания Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом в своем интервью сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Священный Синод Украинской Православной Церкви, который провел свое очередное собрание 6 декабря, поддержал инициативу Патриарха Феофила (о Всеправославном совещании в Иордании, для обсуждения вопросов единства и евхаристического общения - ред.)

Конечно, для реализации этой инициативы необходимо согласие всех Поместных Православных Церквей. В такой встрече должны принять участие Предстоятели или высокие делегации от всех Поместных Церквей. Поэтому проведению такой встречи должны предшествовать ответственные переговоры между Поместными Церквами. Сейчас продолжаются эти консультации», - рассказал митрополит Антоний.

Управделами Церкви выразил надежду на удачную реализацию предложения Иерусалимского Патриарха Феофила и проведения совещания Предстоятелей Поместных Православных Церквей для преодоления кризиса в мировом Православии.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний рассказал, как Томос повлиял на украинское общество и назвал Патриарха Варфоломея лично ответственным за углубление церковного конфликта между православными.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 декабря
24 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.