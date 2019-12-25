Митрополит Антоний объяснил, что поможет выйти из кризиса мировому Православию

Священный Синод Украинской Православной Церкви убежден, что только путем открытого соборного обсуждения всего комплекса проблем, возникших во взаимоотношениях между Поместными Церквами, мы сможем выйти из сложной ситуации, которая возникла после признания Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом в своем интервью сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Священный Синод Украинской Православной Церкви, который провел свое очередное собрание 6 декабря, поддержал инициативу Патриарха Феофила (о Всеправославном совещании в Иордании, для обсуждения вопросов единства и евхаристического общения - ред.)

Конечно, для реализации этой инициативы необходимо согласие всех Поместных Православных Церквей. В такой встрече должны принять участие Предстоятели или высокие делегации от всех Поместных Церквей. Поэтому проведению такой встречи должны предшествовать ответственные переговоры между Поместными Церквами. Сейчас продолжаются эти консультации», - рассказал митрополит Антоний.

Управделами Церкви выразил надежду на удачную реализацию предложения Иерусалимского Патриарха Феофила и проведения совещания Предстоятелей Поместных Православных Церквей для преодоления кризиса в мировом Православии.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний рассказал, как Томос повлиял на украинское общество и назвал Патриарха Варфоломея лично ответственным за углубление церковного конфликта между православными.