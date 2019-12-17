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Киев заявил о недопустимости привлечения "Л/ДНР" к переговорам в "Нормандском формате"

17.12.2019 / 15:47
МИД осуждает попытки каких-либо контактов иностранных политиков с представителями "Л/ДНР" и считают подобные действия такими, которые направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета Украины.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны и - направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.

Она подчеркнула, что формула установления мира в Украине - вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей.

"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявила, что боевики должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. Он поучаствовал во встрече в столице Беларуси Минске с представителями ОРДЛО.

Источник 

МИД, нормандский формат, Л/ДНР
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