Зеленский проигнорировал годовщину новой церковной структуры

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Собора Православной Церкви Украины, на котором была образована эта церковная структура.

Как сообщает «Прямий», в воскресенье, 15 декабря, Владимир Зеленский проигнорировал литургию, посвященую первой годовщине Собора ПЦУ. Также не было никаких упоминаний об этом событии на сайте Офиса Президента или в официальных аккаунтах в соцсетях главы государства.

В субботу, 14 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук почтили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в храмовом комплексе в честь Архангела Михаила Украинской Православной Церкви на бульваре Верховной Рады в Киеве.