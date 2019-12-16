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Зеленский проигнорировал годовщину новой церковной структуры

16.12.2019 / 17:32
Зеленский проигнорировал годовщину новой церковной структуры
Зеленский / censor.net.ua Источник: Прямий
Президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук почтили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в храмовом комплексе в честь Архангела Михаила Украинской Православной Церкви на бульваре Верховной Рады в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Собора Православной Церкви Украины, на котором была образована эта церковная структура.

Как сообщает «Прямий», в воскресенье, 15 декабря, Владимир Зеленский проигнорировал литургию, посвященую первой годовщине Собора ПЦУ. Также не было никаких упоминаний об этом событии на сайте Офиса Президента или в официальных аккаунтах в соцсетях главы государства.

В субботу, 14 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский, глава  Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук почтили ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в храмовом комплексе в честь Архангела Михаила Украинской Православной Церкви на бульваре Верховной Рады в Киеве.

Источник: Inpress.ua
Зеленский, ПЦУ
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