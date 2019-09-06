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Священник ПЦУ «отправил» сторонников и команду Зеленского в ад

06.09.2019 / 14:22
Священник ПЦУ «отправил» сторонников и команду Зеленского в ад
Священник ПЦУ / Фейсбук Источник: Вести
Он дал понять, что разделяет украинцев на «настоящих» и «гопников-малороссов»

Настоятель Свято-Николаевского храма Православной Церкви Украины в Полтаве Александр Дедюхин обвинил сторонников и команду Президента в выходе на свободу свидетеля по делу о сбитии «Боинга» на Донбассе Владимира Цемаха, который он рассматривает как надругательство над его убитыми согражданами, за что «отправил» Зеленского с командой и сторонниками в ад.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщают «Вести».

«Я не испытываю ненависти к Зе-команде. Это всего лишь глубокое омерзение, какое обычно испытывают к тараканам и прочим членистоногим. Но то, что зекомадовцы, выпустив Цемаха, надругались над моей страной, виноваты вы, не умеющие видеть на полшага вперед. Это ваша вина», - написал, в частности, он.

По словам священника ПЦУ, духовность - это всегда ответственность.

«Живите теперь с этим сейчас и потом в аду, где будете принудительно наблюдать бесконечное выступление "95 квартала"», - написал священник.

Кроме того, он дал понять, что разделяет украинцев на «настоящих» и «гопников-малороссов». По его мнению, Бог выступает сейчас на стороне первых.

«Скажу настоящим украинцам, не малороссам. Как бы ни было страшно и безнадежно, Бог своих не оставляет. Проверено много раз. Единственный способ преодолеть гопников - это никогда не бояться и не впадать в отчаяние. Тогда мы получаем настоящую свободу и истинную победу», - сформулировал представитель ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
Зеленский, ПЦУ
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