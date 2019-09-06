Исследование: популистскую политику склонны поддерживать 84% украинцев

Такой вывод содержится в исследовании международной компанией Kantar TNS, проведенном по заказу Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Согласно ему, популистские лозунги считают реалистичными 59% из 2 тыс. опрошенных респондентов.

Исследование показало, что больше всего сторонников популизма - среди жителей сел, людей без высшего образования, получающих невысокие доходы. В то же время географические и возрастные факторы не влияют на уровень поддержки популизма, отмечается в документе.

Главные причины высокой поддержки популизма, по данным ЦЭС, - недостаточная информированность граждан о сути и целях реформ, а также нехватка критического мышления при анализе экономической политики.

Для изменения ситуации, по мнению экспертов ЦЭС, необходимо предоставление людям альтернативы популистской политике, а также увеличение уровня информированности населения о влиянии реформ на их жизнь. Для построения эффективной коммуникации необходимо использование персонализированных аргументов, построенных на ежедневных потребностях и проблемах человека, а также акцентирование внимания на конкретных преимуществах, которые человек получит от реформ, считают эксперты.

Они указывают на один их результатов опроса, согласно которому предоставление человеку выбора между двумя политиками – популистской и реальной – снижает поддержку популизма в среднем до 54% с 84%.

"Особенно эффективным является апеллирование к личной выгоде человека", - отмечается в отчете по итогам исследования.

Эксперты указали, что в некоторых вопросах поддержка популизма особенно устойчива, и ни одна аргументация не способна существенно ее ослабить, приведя в качестве примера госрегулирование цен: сторонники этой политики не способны преодолеть аргументы против. В то же время в других случаях точку зрения респондентов изменить гораздо проще: большинство их изменило свое мнение относительно трех из восьми популистских политик, говорится в отчете.

По итогам исследования эксперты ЦЭС также рекомендуют уделять особое внимание уязвимым группам населения в селах, адаптировать аргументы под каждую отдельную целевую аудиторию, выделять больше ресурсов в отдельных вопросах противодействия популизму, где успех переубеждения более вероятен, и не злоупотреблять эмоционально окрашенной риторикой.

Источник