Войти | Зарегистрироваться
15:27

пятница,
06 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Украинской Православной Церкви отметили, что в украинской власти наблюдается новая религиозная политика

06.09.2019 / 14:10
В Украинской Православной Церкви отметили, что в украинской власти наблюдается новая религиозная политика
Спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич Источник: Центр информации УПЦ
Поведение новой украинской власти позволяет надеяться, что светское общество отойдет от религиозных дел и Церковь наконец оставят в покое

Новая религиозная политика в Украине заключается в равноудаленном отношении государства ко всем конфессиям, что является хорошим сигналом для Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сказал в своем комментарии на «Першому козацькому».

«Мы наблюдаем новую религиозную политику украинской власти. И эта политика заключается в равноудаленном отношении государства ко всем конфессиям и попытке ввести эту сферу в правовое русло», – отметил спикер УПЦ.

Он напомнил, что в этом году в дни празднования Крещения Руси новоизбранный Президент Украины не принимал участия в религиозных мероприятиях ни одной из конфессий, а «просто издалека поздравил всех и призвал к диалогу».

Как отметил замглавы ОВЦС УПЦ, в этом году Президент впервые не инициировал «молитву за Украину» в соборе святой Софии, которую начал проводить Виктор Ющенко, а вслед за ним – Виктор Янукович и Петр Порошенко.

«Это также сигнал, который, как мне кажется, показывает, что светское общество отходит от религиозных дел. И для Церкви это очень хорошо, потому что Церковь, надеемся, оставят в покое. Мы надеемся, что будут исправлены те ошибки, которые были совершены при предыдущем Президенте. Но для этого необходимо, чтобы все те чиновники среднего звена, которые работали в Департаменте по делам религий и национальностей, также ушли. Потому что важно, чтобы пришли люди, которые были бы не заангажированы», – подытожил протоиерей Николай Данилевич.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.