В Украинской Православной Церкви отметили, что в украинской власти наблюдается новая религиозная политика

Новая религиозная политика в Украине заключается в равноудаленном отношении государства ко всем конфессиям, что является хорошим сигналом для Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич сказал в своем комментарии на «Першому козацькому».

«Мы наблюдаем новую религиозную политику украинской власти. И эта политика заключается в равноудаленном отношении государства ко всем конфессиям и попытке ввести эту сферу в правовое русло», – отметил спикер УПЦ.

Он напомнил, что в этом году в дни празднования Крещения Руси новоизбранный Президент Украины не принимал участия в религиозных мероприятиях ни одной из конфессий, а «просто издалека поздравил всех и призвал к диалогу».

Как отметил замглавы ОВЦС УПЦ, в этом году Президент впервые не инициировал «молитву за Украину» в соборе святой Софии, которую начал проводить Виктор Ющенко, а вслед за ним – Виктор Янукович и Петр Порошенко.

«Это также сигнал, который, как мне кажется, показывает, что светское общество отходит от религиозных дел. И для Церкви это очень хорошо, потому что Церковь, надеемся, оставят в покое. Мы надеемся, что будут исправлены те ошибки, которые были совершены при предыдущем Президенте. Но для этого необходимо, чтобы все те чиновники среднего звена, которые работали в Департаменте по делам религий и национальностей, также ушли. Потому что важно, чтобы пришли люди, которые были бы не заангажированы», – подытожил протоиерей Николай Данилевич.