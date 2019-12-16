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NYT: Зеленский ищет новых контактов с Трампом

16.12.2019 / 17:19
Союзники президента Украины Владимира Зеленского встретились с лоббистами, которые имеют тесные связи с администрацией Белого дома, в надежде создать новые каналы связи.

Об этом сообщает NYT.

Отмечается, что Зеленский и его команда пытаются разными способами восстановить себя в качестве важного союзника с предметной повесткой, которая заслуживает внимания и поддержки Вашингтона. Украинскую сторону беспокоит вопрос военной помощи со стороны США и санкции против "Северного потока-2".

По данным издания, Зеленский все еще сильно зависит от американской помощи. Он сигнализирует о том, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента Трампа.

Издание пишет, что даже визит Зеленского в Белый дом, если он состоится, рискует стать не столько триумфом для Зеленского, сколько большим поклоном Трампу. Он мог бы привести это как доказательство того, что никогда не связывал такой визит или американскую военную помощь Украине с расследованиями, которые принесут ему политическую выгоду.

Источник

Трамп, Зеленский
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