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Рада приняла закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

05.12.2019 / 16:48
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции.

Об этом шла речь на заседании Верховной Рады 4 декабря

Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "За 329. Решение принято. В ближайшее время должен быть зарегистрирован новый законопроект, который урегулирует ту коллизию, которая была заложена (правовые коллизии, которые депутаты заметили во время рассмотрения поправок относительно возможного получения статуса УБД сепаратистами, - ред.)".

По словам докладчика по вопросу, член комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Анатолия Остапенко, проект закона предусматривает предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые добровольно защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в зоне АТО и в зоне ООС.

Речь идет о предоставлении статуса УБД добровольцам, которые принимали активное участие в боевых действиях не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов).

Во время голосования возникла перепалка между Разумковым и депутатом "ЕС" Ириной Геращенко.

Геращенко возмутилась по поводу принятия поправки №15.

По ее словам, эта поправка, которую поддержали "215 слуг народа", создает правовую коллизию, потому что "дает лазейку, что статус возможный УБД получат боевики, сепаратисты и т.д.".

Геращенко назвала "слуг народа" "голубями мира с колорадскими значками под вышивками" и убеждала, что данная поправка нивелирует саму сущность этого закона.

После этого Разумков объявил небольшой перерыв и собрал глав фракций и представителей комитета на консультации.

После переговоров Геращенко заявила, что депутаты пришли к общему выводу о том, "какие должны быть внесены поправки в закон, чтобы защитить добровольцев, но не дать лазеек, чтобы под эгидой закона статус УБД получили люди, которые не имели к этому никакого отношения".

По словам нардепа Егора Чернева, депутаты договорились, что внесут отдельный законопроект по этому вопросу. В частности, пропишут, что статус УБД предоставляется "только тем добровольческим формированиям, которые взаимодействуют (или взаимодействовали) с ООС".

В первом чтении законопроект о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции депутаты приняли 29 октября.

Напомним, инициаторами законопроекта №2045-1 стали депутаты из фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина".

Вместе с тем в Верховную Раду был внесен законопроект №2045 авторства депутатов фракции "ЕС".

Депутат этой фракции Ирина Геращенко заявила, что инициаторы законопроекта №2045-1 украли текст документа у депутатов "ЕС".

Источник

ВР, АТО, ООС, статус добровольца
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