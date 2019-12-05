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В Церкви объяснили, почему УПЦ - главный союзник Зеленского в мирных переговорах

05.12.2019 / 16:35
В Церкви объяснили, почему УПЦ - главный союзник Зеленского в мирных переговорах
Президент Украины Источник: President.gov.ua
Владыка отметил, что Митрополит Онуфрий был единственным, кто говорил, как человек духовный, а не транслировал политические интересы

Мир в нашей стране может строиться только на гармоничном единстве, взаимопонимании всех сторон, а не на унижении, презрении и диктатуре.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал в своем Телеграм-канале митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, комментируя встречу Президента Украины с представителями Церквей накануне саммита в Нормандском формате.

«Итоги вчерашней встречи Президента Украины с представителями религиозных организаций еще раз показали, что УПЦ - самый надежный союзник главы страны в его желании достичь мира в Украине», - отметил митрополит Лука.

Владыка отметил, что Митрополит Онуфрий был единственным, кто говорил, как человек духовный, а не транслировал политические интересы.

«Придя на встречу просто, в скуфейке, без представительского митрополичьего клобука, Предстоятель УПЦ говорил простые и самые важные вещи. Блаженнейший сказал о высшей ценности человеческой жизни, о необходимости мира и важности прекращения войны. Остальные христианские лидеры говорили, как политики в рясах», - подчеркнул митрополит Лука.

Запорожский митрополит считает, что в церковной среде не место риторике продолжения войны и повышению тем самым рейтинга среди радикально настроенных граждан.

«Наш Предстоятель своими словом и делом еще и еще раз заверяет народ Украины и лично Президента в том, что наша Церковь, следуя духу Евангелия, всегда будет молиться о наступлении мира на нашей земле, прикладывать к этому все свои усилия. Заповедь о любви была и будет главной целью и смыслом жизни православного человека», - сказал владыка.

Иерарх УПЦ призвал все неравнодушных к молитве о «благополучном решении мирных инициатив нашего Президента, особенно перед серьезной встречей в Париже, чтобы, несмотря на все препятствия и противодействия врага рода человеческого и его слуг (в рясах и без них), в нашей стране перестали погибать люди».

 

 

Источник: Inpress.ua
упц, Владимир Зеленский
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