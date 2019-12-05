Степан Хмара с трибуны Верховной Рады призвал гнать "шпану ликвидаторов"

Бывший народный депутат Украины Степан Хмара обратился к действующей власти с трибуны Верховной Рады Украины с мощным призывом. Политик призвал нардепов изменить свое решение и не дать распродать украинскую землю, пишет Знай.ua со ссылкой на портал "Политека".

"Я не собирался выступать, но я не мог терпеть тот позор и издевательство. За кого вас и нас всех держат, за кого держат украинцев. Вот эта шпана ликвидаторов, которая сегодня пришла к власти, их всех ждет трибунал, власть изменится, они ничего не знают. Они пришли распродать все предприятия, которые работают и приносят прибыль, взять продать землю, причем не только иностранцам, они хотят себе заработать очень много, ну не заработать, а украсть, очень много и очень быстро, а потом слинять куда-то в теплые края. Там нет понятия такого, как патриотизм, совесть, вера. Их ничего не связывает с Украиной. Перекати-поле, которое не имеет корней, у них только деньги, поэтому они врут, врут и еще раз врут. Давайте не допустим, вся наша украинская аудитория. Как только они попробуют проголосовать во втором чтении, мы должны все украинцы, кто имеет совесть и ответственность, прийти сюда и просто вот эту падаль, подонков выкинуть. Ибо аргументов они не знают, переубеждать это унижение, и бесполезная трата времени", - заявил Степан Хмара.