В Церкви рассказали, когда человек может уйти с Литургии, если не причащается

В Украинской Православной Церкви рассказали, можно ли покидать храм сразу после молитвы «Отче наш».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Если вы захотите уйти с Божественной литургии в какой-либо из ее моментов, конечно же, за руку вас силой тянуть никто не будет обратно. Другой вопрос: насколько это полезно для самого человека?

Божественная литургия – это не просто некий набор красивых молитвословий и священнодействий. И в этом наборе нельзя выделять моменты более важные и отличать их от моментов менее важных. Литургия – это единая сплошная молитва. Ее можно сравнить с цельным организмом. Как организм без одного органа является неполноценным и больным, точно так же и Литургия без той или иной молитвы уже Литургией не является. А потому очень неправильно делают те, кто пытается сократить «немощи ради людской» Божественную литургию», - рассказал Андрей Музольф.

Доцент Киевской духовной академии напомнил, что за Литургией верующие причащаются.

«Ведь если Литургию нельзя сократить, значит и человек должен молиться на всей Литургии, а не только на какой-нибудь ее части. Кроме того, даже сам вопрос, например, у представителей древней Церкви также вызвал бы недоумение: как можно молиться за Литургией и в итоге – не причаститься.

По большому счету, если мы внимательно слушаем литургийные молитвы, мы не можем не заметить, что все они направлены на одно: мы просим Бога сподобить нас стать причастниками Его Пречистого Тела и Честной Крови. Следовательно, если мы стоим всю службу и молимся вместе со всеми, чтобы Бог присоединил нас к Себе посредством Евхаристии, а в результате, когда священник выносит Дары, мы просто берем, разворачиваемся и выходим из храма, значит мы, по сути, молились за Литургией вовсе не о том, чего просили другие верующие. В таком случае не важно, когда мы выйдем из храма: после молитвы «Отче наш» или в самом начале богослужения», - отметил он.