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Глава "Нафтогаза": слушания в апелляции еще по двум жалобам "Газпрома" на решения арбитража пройдут в феврале и осенью 2020г

29.11.2019 / 12:17
Слушания в апелляции еще по двум жалобам "Газпрома" на решения арбитража пройдут в феврале и осенью 2020г, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) планирует провести устные слушания по обжалованию "Газпромом" (РФ) второго и окончательного арбитражного решения Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа с НАК "Нафтогаз Украины" в феврале 2020 года, третьего решения по транзитному контракту – осенью того же года, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

"Напомню: арбитражные решения остаются действительными и подлежат исполнению, несмотря на процесс апелляционного обжалования. Такие решения теряют силу только в случае удовлетворения апелляции и не раньше", - написал он в "Фейсбук".

Коболев поблагодарил команды юристов из Gernandt & Danielsson, Wikborg Rein и "Нафтогаза", которые работают над делом.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в мае 2017 года принял отдельное решение по контракту на поставку между "Нафтогазом" и "Газпромом", которым полностью отклонил требование российской компании о применении принципа "бери или плати", удовлетворил требование НАК о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий, а также отменил запрет на реэкспорт газа.

"Газпром" оспорил это решение 7 ноября 2017 года, а 27 ноября 2019 года эта жалоба была отклонена Апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

Окончательное решение по контракту на куплю-продажу арбитраж вынес в декабре 2017 года, а решение по контракту на транзит – в феврале 2018 года. Они также оспорены "Газпромом".

По результатам двух споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа арбитраж обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

Не дожидаясь решения апелляции, "Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

Источник 

суд, Газпром, Нафтогаз, Коболев
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