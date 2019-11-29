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В Церкви рассказали, к каким последствиям может привести переименование УПЦ

29.11.2019 / 12:16
В Церкви рассказали, к каким последствиям может привести переименование УПЦ
Николай Данилевич Источник: Апостроф
По словам замглавы ОВЦС УПЦ, усугубление религиозных проблем в Украине не является правильным внутри страны, которая нуждается в мире, особенно в тот период, когда Президент пытается решить проблему вооруженного конфликта на Востоке

Религиозная организация сама выбирает себе название, никто не может заставить ее назваться по-другому, потому требовать переименования Украинской Православной Церкви антиконституционно.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич в интервью интернет-изданию «Апостроф».

«За попытками переименования стоят очень некрасивые, по сути рейдерские намерения ПЦУ. Почему? Потому что они хотят забрать наше название как УПЦ. После создания ПЦУ они умышленно зарегистрировались с почти подобным названием «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православная Церковь Украины)» И это при том, что в Томосе они не называются УПЦ, а именно ПЦУ, или еще «Святейшая Церковь Украины». То есть, налицо противоречие. И это они сделали в надежде, что нас переименуют, и они смогут забрать наше имя, а затем и храмы. Они и в СМИ пытаются часто называть себя не ПЦУ, а именно УПЦ, вводя в заблуждение людей. То есть это чистой воды рейдерство, которое в перспективе вновь приведет к конфликтам», - объяснил Николай Данилевич.

По словам замглавы ОВЦС УПЦ, усугубление религиозных проблем в Украине не является правильным внутри страны, которая нуждается в мире, особенно в тот период, когда Президент пытается решить проблему вооруженного конфликта на Востоке.

«Мы хотим сшивать страну, а такие вещи как переименование Церкви, являющиеся рудиментом идеологии предыдущей власти, только вредят этому. Мы же понимаем, как это будет действовать в общественном сознании: Россия - враг, значит, Русская Церковь - также враг, значит все те, кто связан с Русской церковью, также враги. Мы фактически себе искусственно формируем врагов внутри страны. Ведь к УПЦ относятся сами украинцы, граждане Украины, а не завезенные россияне, как это иногда можно прочитать в пропагандистских СМИ», - подчеркнул Николай Данилевич.

По мнению спикера УПЦ, действия по переименованию Церкви являются политически инициированными, неконституционными и противоречат стратегической линии Президента по мирному урегулированию ситуации в Украине.

 

Источник: Inpress.ua
упц, пцу
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