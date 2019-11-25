Госдеп США связал Голодомор и нынешнюю агрессию РФ

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В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине25.11.2019 / 16:44Последние новости рубрики
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Раскол между КП и ПЦУ: община Владимирского собора не хочет отдавать храм
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Коломойский: ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время
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За «смотрящими» в строительной отрасли стоят политики, - политолог
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Освобожденные из плена корабли ВМС зашли в украинский порт
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