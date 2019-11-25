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Госдеп США связал Голодомор и нынешнюю агрессию РФ

25.11.2019 / 17:19
Госдеп США в своем заявлении по чествованию жертв Голодомора в Украине связал действия советского режима против украинцев с современной агрессией РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в видеообращении спикера Государственного департамента Морган Ортагус, которое распространило посольство США в Киеве.

"В этом ноябре мы чтим и вспоминаем миллионы украинцев, погибших 86 лет назад во время Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима", - заявила Ортагус.

Она отметила, что путем преднамеренного захвата украинской земли и урожая и принудительной коллективизации Советский союз вызвал массовый голод, гибель и чрезвычайные человеческие страдания.

"Хотя эта ужасная трагедия была одним из самых жестоких событий ХХ века, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа", - подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента США.

Вспоминая о кампании СССР против украинцев, она подчеркнула, что Москва и сейчас не оставляет попыток разрушать стремления украинского народа.

"Теперь Украина вновь подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее текущая агрессия на востоке Украины привели к около 13 тысячам погибших. Даже сейчас Москва пытается манипулировать и уничтожать стремления народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает устойчивость украинцев и их стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал", - заявила Ортагус.

Она подчеркнула, что США подтверждают свою поддержку Украине.

"В день, когда весь мир вспоминает невинных жертв Голодомора, США в очередной раз подтверждают свою поддержку демократической и успешной Украине, защищенной в пределах международно признанных границ, свободной в определении собственной судьбы", - добавила пресс-секретарь.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с мощным заявлением, призвав всех канадцев почтить жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Источник

США, Госдеп, Голодомор, Ортагус
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