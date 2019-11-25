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Смерть соратника Гриценко: полицейскому грозит до 10 лет

25.11.2019 / 17:51
Старшего оперуполномоченного винницкой милиции будут судить за превышение полномочий, которое привело к смерти соратника Анатолия Гриценко в Виннице Александра Комарницкого.

Старшего оперуполномоченного винницкой милиции будут судить за превышение полномочий, которое привело к смерти соратника Анатолия Гриценко в Виннице Александра Комарницкого.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Направлено в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции по подозрению в превышении своих служебных полномочий, которые повлекли смерть человека".

Следователи установили, что полицейский предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов.

А когда получил отказ, ударил мужчину кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие, в результате чего скончался в больнице, не приходя в сознание.

Действия полицейского квалифицировали по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти сотрудником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

Напомним: 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого 11 июня.

В ГБР сообщали, что следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины)

23 июня Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал Комарницкий.

В Нацполиции заявили, что по распоряжению главы НП полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции области.

Источник 

Анатолий Гриценко, ГБР, Александр Комарницкий
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