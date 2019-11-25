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К поставке сербского оружия на Донбасс была привлечена "прокладка", известная по Свинарчук-гейту

25.11.2019 / 16:48
К поставке сербского оружия на Донбасс была причастна кипрская фирма PetraLink Limited, которая фигурирует в расследовании Генпрокуратуры Украины о растрате средств Министерства обороны.

Это следует из документов, обнародованных сербской оппозиционной депутаткой Мариникой Тепич в Twitter.

"О чем умолчал Вучич: 1) завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины"; 2) что это кипрская фирма Petralink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием; 3) что на это дали согласие МВД, агентство безопасности и информации, Минобороны и министерство торговли" - написала она, приобщив к сообщению копии нескольких документов.

В одном из них вместе с польской фирмой Nattan, которая значится как конечный получатель сербского оружия, фигурирует фирма PetraLink Limited.

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что его страна не продавала оружие в Украину, однако признал, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Напомним, по версии ГПУ, при закупки боевых машин пехоты БМП - 1 у кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года интересам украинской армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривен.

При этом PetraLink Limited была посредником, которая закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha a.s.

В прошлом году журнал "Новое Время" на основе собственных источников так описал схему PetraLink Limited: "То есть за каждую БМП министерство переплачивает 22,7 тыс долларов. Причем киприоты ничего дополнительного с техникой не делают".

Как выяснили "Наші гроші", кипрскую фирму возглавляет Владимир Петенко - сын бывшего сотрудника "Спецтехноэкспорта" и топ-менеджера "Укроборонсервиса" из структуры "Укроборонпрома" Владимира Петенко.

Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт" является дочерним для государственной компании "Укрспецэкспорт", которое в течение 2015-18 годов возглавлял Павел Букин. Обе входят в структуру концерна "Укроборонпром".

В феврале 2018 года Павел Букин стал директором всего концерна "Укроборонпром".

Широкой публике Букин стал известен после расследования "Bihus.info" о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере и обсуждают распределение денег, в том числе для Павла Букина.

Источник 

оружие, Донбасс, Сербия, Тепич
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