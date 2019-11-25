В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине

В Вене на дополнительном совещании ОБСЕ по вопросам человеческого измерения - Supplementary Human Dimension Meeting обсудили нарушение прав верующих Украинской Православной Церкви в контексте обеспечения государствами свободы мирных собраний.

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда со ссылкой на правозащитную организацию NGO «Public Advocacy» (НПО «Общественная Правозащита»).

«Глава неправительственной организации «Общественная правозащита» Олег Денисов в ходе работы совещания рассказал о грубейших нарушениях права на мирные собрания верующих канонической Украинской Церкви. С его слов, права верующих на Украине до сих пор находятся под угрозой из-за продолжающихся попыток насильственного захвата храмов со стороны представителей СЦУ-ПЦУ», - написал Владимир Легойда.

В заявлении главы НПО были затронуты проблемы не расследования правоохранительными органами Украины уголовных производств по фактам нарушений прав участников Всеукраинского Крестного Хода в 2016 году, когда имели место грубейшие нарушения права на мирные собрания верующих УПЦ, угрозы и блокирование автобусов, направлявшихся для проведения мирной акции.

«В 2019 году право верующих УПЦ на проведения мирных собраний в ходе публичных богослужений также продолжает находится под угрозой, так как многочисленные насильственные захваты храмов не способствуют надлежащей реализации права на мирные собрания религиозных общин», - сообщается на сайте НПО «Общественная Правозащита».

Результатом совещания стала рекомендация государству Украина усилить работу по повышению защиты прав на мирные собрания в ходе публичных богослужений верующих УПЦ.

«Примечательно, что не заставил долго ждать и яркий пример, подтверждающий слова правозащитника в адрес новосозданной «церкви» - буквально сразу же после состоявшегося совещания в Вене, представители ПЦУ захватили на несколько часов Покровскую церковь канонической общины в селе Рясники Ровенской области», - отметил Владимир Легойда.

Как сообщалось ранее, Комитет по правам человека ООН (Human Rights Committee) обязал Украину не выселять общину УПЦ из принадлежащих им зданий в Ивано-Франковске - епархиального управления и Преображенского храма.