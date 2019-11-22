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Предстоятель Элладской Церкви поедет на Всеправославное совещание, только если его пригласит Варфоломей

22.11.2019 / 16:35
Предстоятель Элладской Церкви поедет на Всеправославное совещание, только если его пригласит Варфоломей
Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним Источник: orthodoxtimes.com
Если Патриарх Варфоломей пригласит главу Элладской Православной Церкви на подобное совещание, архиепископ Иероним не откажется

Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним поедет на Всеправославное совещание только по приглашению Главы Фанара.

По мнению архиепископа Иеронима, подобного рода мероприятия может созывать только Фанар, сообщает orthodoxtimes.com.

Если Патриарх Варфоломей пригласит главу Элладской Православной Церкви на подобное совещание, архиепископ Иероним не откажется.

Если приглашение последует от кого-то другого, то Предстоятель Элладской Церкви скажет «нет».

Как сообщалось, Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.

*** Иордания – каноническая территория Иерусалимского Патриархата с множеством христианских святынь.

Иерусалимский Патриархат не признал создание ПЦУ и допускает к служению у гроба Господня и других святынь священнослужителей и архиереев лишь Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Источник: Inpress.ua
Элладская Церковь
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