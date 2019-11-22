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На Винничичине митрополит Варсонофий посетил общину УПЦ, настоятель которой ушел в ПЦУ

22.11.2019 / 15:35
На Винничичине митрополит Варсонофий посетил общину УПЦ, настоятель которой ушел в ПЦУ
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Новым храмом для общины УПЦ стал частный дом, переданный в пользование одной благодетельницей

На Винничичине в селе Комаров 21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и всех Небесных Сил, митрополит Винницкий и Барский Варсонофий посетил общину УПЦ, которая отметила престольный праздник.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, верующие Украинской Православной Церкви не могут посещать местный храм в честь Архистратига Божия Михаила, так как в феврале бывший их настоятель с частью прихода перешел в Православную Церковь Украины.

Новым храмом для общины УПЦ стал частный дом, переданный в пользование одной благодетельницей.

«Община… обустроила свое место, где молится и сегодня со своим настоятелем протоиереем Павлом Маципурой, который также остался верен Церкви Христовой», – сказано в сообщении.

В день престольного праздника митрополит Варсонофий совершил в обустроенном для богослужений доме Божественную литургию.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Винницкая епархия
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