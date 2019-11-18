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В Кремле заявили, что дата нормандской встречи еще обсуждается

18.11.2019 / 16:18
В России не исключают возможности проведения встречи в нормандском формате до конца 2019 года.

Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться до конца этого года. Однако когда именно состоится встреча в нормандском формате он не сказал.

"Я не могу назвать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудили дату проведения саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Стороны решили, что встреча в нормандском фомате состоится 9 декабря в Париже.

Кроме того, Макрон заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. Также Украина и Франция скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи в нормандском формате на самом высоком уровне.

Источник

Кремль, нормандский формат
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