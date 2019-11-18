Запорожский митрополит рассказал, что делать, когда закон переходит на сторону дьявола

Государство вводит тотальный контроль над теми, кто попытается жить согласно Библии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, комментируя отклонение Комитетом Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений поправки религиозного сообщества к законопроекту 0931.

«Отныне все, кто будет защищать свое право жить по совести, будут наказуемы в судебном порядке. Грех теперь нельзя называть грехом. Попытка Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций внести поправку в этот закон, которая говорит о том, что «не являются дискриминацией действие или бездействие лица и / или группы лиц при реализации своих прав на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, свободу мировоззрения и вероисповедания» была отклонена Комитетом.

Что нам ждать дальше от чиновников, состоящих на службе у антихриста? До какого еще дна готово дойти безумие людей, засевших в своих властных кабинетах?», - подчеркнул митрополит Лука.

По мнению митрополита, принятие закона без поправки, предлагаемой религиозным сообществом, приведет к тотальному контролю и нарушениям свободы слова и свободы совести, но для христианина самое главное – оставаться верным Богу.

«Церковь нас учит о том, что наше повиновение государственным законам заканчивается там, где нарушается закон Божий и наше право быть христианами. Заповеди Божии для нас были, есть и будут выше заповедей кесаря. Ни штрафы, ни тюрьмы, ни сама смерть нашего права быть верными Богу не отнимут», - заключил запорожский митрополит.