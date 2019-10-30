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Глава МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным

30.10.2019 / 12:48
Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным, считает украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В Мариуполе во вторник, 29 октября, отвечая на вопрос журналистов "как Вы считаете, президент Украины готов к встрече с Путиным?", Пристайко ответил: "Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь".

При этом он подтвердил, что был свидетелем этих телефонных разговоров.

В то же время Пристайко отказался отвечать на вопрос, была ли позиция Зеленского жесткой, отметив, что не все публикуют и рассказывают о разговорах президентов. "Мы этого не делаем", - сказал министр.

Источник 

Путин, Зеленский, Пристайко
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